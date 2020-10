Condamnat in tara la ani grei de puscarie, Savulescu spune intr-o postare pe Facebook ca mandatul de arestare european a fost anulat."Cel mai important lucru pe care vi-l transmit acum in premiera. Va anunt oficial ca extradarea mea in Romania a fost respinsa inca de acum o luna si jumatate, iar sentinta de condamnare a devenit o sentinta italiana si urmeaza a se executa in Italia, conform legii italiene.Tot conform legii italiene, pedeapsa a fost redusa semnificativ si a devenit pedeapsa alternativa la pedeapsa cu inchisoarea. Mai pe romaneste - "cu suspendare". Hotararea este definitiva.In concluzie, nu mai e nicio extradare si nu sunt niciun fugar. Mandatul de arestare european a fost anulat.Ca si procedura, in cateva saptamani urmeaza a se anula si mandatul de executare a pedepsei din Romania, e doar o chestiune formala. In acest sens, o cauza se afla deja pe rolul instantei din Romania. Problema este inchisa. In prezent traiesc in conditii legale intr-o tara civilizata, cu justitie reala. Daca nu ma credeti, intrebati oficial Ministerul Justitiei. Sunt sigur ca va va raspunde cu placere", a scris omul de afaceri pe Facebook.Dragos Savulescu a facut bani din tranzactii imobiliare. Numai de la Primaria Capitalei a primit 50 de milioane euro, pentru Parcul Verdi, pret considerat de 10 ori mai mare fata de valoarea de piata a terenului. ...citeste mai departe despre " Fugarul Dragos Savulescu rupe tacerea: Mandatul meu de arestare european a fost anulat " pe Ziare.com