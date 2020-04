Din 11 mai, Franta incepe sa iasa din carantina. Oamenii nu vor reveni curand la viata de dinainte de covid

Francezii nu vor reveni "imediat si, probabil, nu foarte curand la viata de dinaintea" crizei COVID-19, a avertizat seful guvernului francez, in cadrul unei conferinte de presa la care a fost prezent si ministrul sanatatii, Olivier Veran.Ca urmare a solicitarii presedintelui Emmanuel Macron de a prezenta un plan de iesire din carantina pana la sfarsitul lunii aprilie, premierul a schitat liniile acestuia fara a intra in detalii, in conditiile in care neincrederea populatiei este in crestere, iar criticile din partea Opozitiei se inmultesc.Edouard Philippe a insistat asupra a "trei elemente esentiale" pentru inceperea ridicarii masurilor restrictive.Un prim element va fi continuarea respectarii "gesturilor de bariera" precum distantarea sociala, ce va fi insotita de generalizarea purtarii mastilor in public. Purtarea mastilor va deveni probabil obligatorie in mijloacele de transport in comun.Anticipand impunerea unei astfel de obligatii, primarul Parisului, Anne Hidalgo, a anuntat distribuirea gratuita in farmaciile din capitala a 500.000 de masti din panza lavabile spre sfarsitul lunii aprilie si a peste 2 milioane in luna mai.Un al doilea element vizeaza necesitatea realizarii rapide de testari numeroase, a mai precizat premierul francez. Obiectivul guvernului este de a putea efectua 500.000 de teste saptamanal pana la ridicarea carantinei "daca aveti simptome (...) sau daca ati fost in contact apropiat cu o persoana despre care se stie ca este bolnava", a precizat ministrul sanatatii. In cazul unui rezultat pozitiv, pacientii vor trebui izolati fie acasa, fie intr-un loc special, ca de exemplu in hoteluri.Prim-ministrul Edouard Philippe s-a exprimat cu prudenta in privinta scenariilor de dupa 11 mai, indicand ca sunt in studiu mai multe ipoteze pentru redeschiderea scolilor: fie diferentiat, in functie de cat de afectate sunt anumite teritorii de epidemie, fie cu participarea unei jumatati din elevii claselor, astfel incat acestia sa se deplaseze la scoala doua saptamani pe luna, alternativ, fie utilizarea localurilor in mod diferit, prin folosirea unor spatii mai largi decat clasele unde au loc cursurile in mod obisnuit.In al treilea rand, premierul francez a facut apel la continuarea, pe cat de mult posibil, a telemuncii....citeste mai departe despre " Din 11 mai, Franta incepe sa iasa din carantina. Oamenii nu vor reveni curand la viata de dinainte de covid " pe Ziare.com