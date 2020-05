Francezii vor putea acum sa iasa din case fara sa aiba la ei o declaratie pe proprie raspundere cu privire la motivul pentru care se afla pe strada si majoritatea magazinelor si a altor locuri de munca vor fi redeschise.Dar, avand in vedere ca tara are unul dintre cele mai ridicate bilanturi de deces din Europa din cauza COVID-19 (26.380, duminica), autoritatile doresc sa mentina contactele sociale reduse la minimum deocamdata.Oricine poate continua sa lucreze de acasa ar trebui sa faca in continuare acest lucru, spune Guvernul.Cafenelele si restaurantele vor ramane inchise pentru moment, relateaza dpa.Scolile se vor redeschide treptat incepand din aceasta saptamana pentru clasele primare, in timp ce clasele gimnaziale isi vor relua cursurile saptamana viitoare doar in zonele mai putin afectate de epidemie.Declaratiile pe proprie raspundere vor fi in continuare necesare pentru oricine va folosi transportul public la ore de varf in regiunea Parisului, a carui utilizare este rezervata navetistilor si celor aflati in calatorii esentiale.La nivel national, mastile vor fi necesare in transportul public.Restrictiile de calatorie raman in vigoare intre Franta continentala si insula Corsica din Mediterana si in teritoriile de peste mari.La Paris si in nord-estul Frantei, care sunt clasificate drept "zone rosii", cu o rata mai mare de infectii cu COVID-19 sau spitalizari, parcurile publice vor ramane inchise.Citeste un interviu acordat Ziare.com de ambasadorul Romaniei la Paris despre cum gestioneaza Parisul criza medicala cauzata de coronavirus, ce probleme au romanii din Franta si ce sa asteptam de la UE , post-criza ...citeste mai departe despre " Franta incheie perioada stricta de izolare, dar multe restrictii raman in vigoare " pe Ziare.com