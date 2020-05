Franta iese pe 11 mai din starea de urgenta. Macron spune insa ca nu va insemna o reintoarcere la viata normala

"Este prea devreme pentru a va spune ca s-a sfarsit criza. Vom intra intr-o etapa si vom continua sa ne miscam", a adaugat Emmanuel Macron. "11 mai va fi o etapa, vor urma si altele", a insistat el.Pana la 11 mai, in Franta este instituita starea de urgenta din cauza epidemiei de COVID-19. Presedintia franceza a anuntat mai multe axe ale unei iesiri din izolare - dupa 11 mai -, in urma unei intalniri a presedintelui Emmanuel Macon cu alesi, precizand ca aceasta nu va fi "regionalizata", ci "adaptata teritoriilor", intoarcerea la scoala se va face pe baza de voluntariat al parintilor si ca purtarea mastii urmeaza sa fie probabil obligatorie in transportul in comun.Vineri dimineata, din salonul de aur de la Palatul Elysee, presedintele Republicii s-a adresat francezilor intr-un scurt mesaj video de aproape 2 minute, difuzat pe retelele de socializare."Astazi, nu sunt adunari in orasele noastre pentru a sarbatori, asa cum o faceam in alti ani, Ziua internationala a Muncii (...). Cunosc toate constrangerile care apasa pe bucuriile care insotesc in mod normal aceasta zi atat de simbolica", a amintit el.Emmanuel Macron, care i-a primit vineri, la Elysee, pe producatorii de lacramioare a adus un omagiu "celor care muncesc pentru a ne hrani": "Concetatenii nostri au invatat sa manance mai mult local, o virtute pe care va trebui sa o pastram". Evocand traditia livrarii lacramioarelor, el a afirmat: "Aceasta traditie este cea a unei familii intregi, a pantecelui Parisului, Halelor mai intai si a pietei Rungis in prezent. Aduc omagiu intregii lumi agricole, de la lanturile agro-alimentare, la lumea distribuitorilor".In Franta, de 1 mai, este sarbatoarea lacramioarelor, obicei prin care sunt daruite florile celor dragi pentru noroc in tot anul.Citeste si:Cum va arata relaxarea in Spania si Franta: Se redeschid muzeele, restaurantele, teatrele, dar nu la capacitate maximaCum iese Franta din izolare: Ajutoare de stat pentru... biciclisti ...citeste mai departe despre " Franta iese pe 11 mai din starea de urgenta. Macron spune insa ca nu va insemna o reintoarcere la viata normala " pe Ziare.com