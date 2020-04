Franta ameninta ca va bloca viitorul buget multianual al UE daca acesta nu va raspunde crizei create de coronavirus

Franta doreste ca printr-un astfel de plan de relansare sa beneficieze de imprumuturi de cel putin 1.000 de miliarde de euro, iar Spania de cel putin 1.500 de miliarde de euro. Insa statele membre sunt inca profund divizate cu privire la necesitatea masurilor de sprijin, amploarea acestora, finantarea si distribuirea lor, relateaza agentiile Reuters si AFP."Discutiile se vor prelungi timp de mai multe saptamani. Va fi nevoie de o reuniune fizica a sefilor de stat si de guvern pentru a o schita, probabil in iunie", pentru a se putea incheia un acord "in timpul verii", estimeaza presedintia franceza intr-un mesaj transmis presei de catre un oficial al acestei institutii.Parisul noteaza insa ca nu doreste "un acord incheiat in graba" si ca, pe de alta parte, "nu-si va da acordul pentru un buget european care nu va oferi un raspuns in fata crizei". Franta doreste de asemenea ca masurile de relansare sa nu cuprinda doar imprumuturi destinate tarilor aflate in dificultate, ci si transferuri de fonduri in cadrul unui mecanism de solidaritate."Daca piata noastra unica, motorul nostru, nu porneste din nou, Europa va fi in mare dificultate, mai ales ca pietele de desfacere externe vor fi in dificultate. Solidaritatea europeana este in interesul nostru", argumenteaza presedintia franceza in fata reticentelor Germaniei, Olandei si ale statelor nordice.Presedintele Emmanuel Macron a spus ca UE "nu are de ales" altceva decat sa constituie un fond "care sa emita datorie comuna cu o garantie comuna" si a cerut ca viitorul buget al UE aflat in discutie sa fie mai mare fata de propunerile actuale, a insistat oficialul francez.In lipsa unui acord intre cele 27 de state membre, Parisul nu exclude posibilitatea "unor formate mai restranse asupra instrumentelor de solidaritate" si insista in acelasi timp ca imperativele ecologice ale Pactului verde european trebuie sa ramana o prioritate.Ministrii europeni de finante au convenit cu doua saptamani in urma asupra unui nou instrument financiar ce va fi constituit in cadrul Mecanismului European de Stabilitat ...citeste mai departe despre " Franta ameninta ca va bloca viitorul buget multianual al UE daca acesta nu va raspunde crizei create de coronavirus " pe Ziare.com