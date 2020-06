Fostul premier francez Francois Fillon si sotia sa au fost condamnati pentru deturnare de fonduri in dosarul anagajarilor fictive

Fostul premier francez a fost condamnat la cinci ani de inchisoare - dintre care trei cu suspendare si o amenda de 375.000 de euro. De asemeena, i se interzice sa candideze la functii publice timp de 10 ani. Decizia nu este definitiva, aceasta [utand fi atacata cu apel.Penelope Fillon a fost condamnata la trei ani de inchisoare - cu suspendare, pentru comoplicitate la infractiune.Tribunalul corectional a decis sa-si prezinte hotararea luni dupa-amiaza, dupa ce a respins in mod tacit cereri de redeschidere a dezbaterilor prezentate de aparare, cu scopul de a clarifica eventuale "presiuni" in timpul anchetei.Fillon a fost acuzat ca a folosit fonduri publice pentru a-si plati sotia si copiii pentru munca pe care nu au facut-o niciodata, scrie thejournal.ie.Fostul premier si sotia sa Penelope, care este originara din Tara Galilor, nu au recunoscut infractiunile.Totul a fost dezvaluit de mass-media franceza cu doar trei luni inaintea alegerilor prezidentiale din 2017.Fillon ajuns pe locul trei la alegeri, care a fost castigate de Emmanuel Macron.