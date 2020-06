FMI: Efectele pandemiei sunt mai severe decat s-a anticipat

Daca in aprilie FMI estima ca economia globala va inregistra in 2020 un declin de 3%, conform noilor previziuni institutia financiara internationala se asteapta la o contractie de 4,9% in 2020. In 2021, economia globala ar urma sa inregistreze un avans de 5,4%, fata de 5,8% previzionat in aprilie.FMI se asteapta la o contractare de 8% a economiei SUA in acest an, urmata de o crestere de 4,5% anul viitor, in timp ce zona euro ar urma sa inregistreze un declin de 10,2% in 2020 si un avans de 6% in 2021.Pentru economiile emergente si in curs de dezvoltare din Europa (unde este inclusa Romania ), FMI se asteapta la o contractare de 5,8% in acest an, urmata de o crestere de 4,3% anul viitor.Inrautatirea estimarilor vine in urma unui impact negativ mai accentuat decat s-a anticipat al pandemiei asupra activitatii economice, in primul semestru din 2020, in timp ce redresarea proiectata pentru 2021 va fi mai graduala decat s-a previzionat initial. In special este semnificativ impactul nefavorabil asupra gospodariilor, ceea ce pune in pericol progresele inregistrate in reducerea saraciei extreme pe plan global realizate din anii 1990, se arata in raportul FMI.Asa cum a fost cazul la estimarile FMI din aprilie 2020, exista un grad de incertitudine mai ridicat decat de obicei privind prognozele. Scenariul de baza se bazeaza pe ipotezele cheie privind efectul negativ al pandemiei, in timp ce conditiile financiare - care s-au atenuat din aprilie - se estimeaza ca vor ramane in linii mari la actualul nivel.In tarile unde se redeschid economiile, sprijinul orientat ar trebui retras gradual, pe masura ce redresarea este in plina desfasurare, iar politicile economice ar trebui sa ofere stimulente pentru majorarea cererii, atenuarea si motivarea relocarii resurselor spre sectoarele care vor fi semnificativ afectate dupa pandemie, se arata in raportul FMI.In general, evolutia economiei globale in primul trimestru din 2020 s-a inrautatit mai mult decat se estima (cu cateva exceptii, de exemplu, Chile, China India , Malaysia si Thailanda, in randul pietelor emergente, si Australia , Germani ...citeste mai departe despre " FMI: Efectele pandemiei sunt mai severe decat s-a anticipat " pe Ziare.com