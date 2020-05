Zaia, membru in conducerea Biennale di Venezia, a precizat si ca, din cauza pandemiei si a restrictiilor impuse in intreaga lume, care au afectat industria cinematografica, este posibil ca la eveniment sa participe mai putine productii.Festivalul International de Film de la Venetia este cel mai longeviv eveniment de gen din lume.La inceputul anului a fost anuntat ca actrita Cate Blanchett va fi presedintele juriului celei de-a 77-a editii, care urmeaza sa debuteze pe 2 septembrie. Italia va ridica restrictiile de calatorie incepand cu 3 iunie, data de la care cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene nu vor mai fi plasati in carantina dupa intrarea in tara.In urma cu o saptamana a fost anuntat ca cea de-a 17-a editie a Bienalei de Arhitectura si a 59-a editie a Bienalei de Arta de la Venetia au fost amanate cu cate un an, astfel ca vor avea loc in 2021, respectiv 2022. ...citeste mai departe despre " Festivalul de Film de la Venetia va avea loc in septembrie " pe Ziare.com