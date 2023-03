Reacția președintelui Biden după falimentul Silicon Valley Bank: ”Depozitele voastre vor fi disponibile când veţi avea nevoie de ele”

Preşedintele american Joe Biden a dat asigurări luni că ”americanii pot avea încredere în faptul că sistemul bancar este solid”, în urma unor turbulenţe create de prăbuşirea băncii californiene Silicon Valley Bank (SVB), relatează AFP.

”Depozitele voastre vor fi disponibile atunci când veţi avea nevoie de ele”, a anunţy Joe Biden la Casa Albă.

El a promis că contribuabilii americani nu vor fi traşi la răspundere pentru pierderile unui faliment bancar.

Biden a îndemnat Congresul să consolideze reglementarea sectorului.

Biden: "Thanks to the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe... no losses will be borne by taxpayers... the management of these banks will be fired... investors in the banks will not be protected" pic.twitter.com/3Rmv29dRvC— Aaron Rupar (@atrupar) March 13, 2023

