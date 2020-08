Facebook: Website-urile create de organizatiile politice nu vor mai aparea in sectiunea dedicata stirilor

Gigantul retelelor sociale constata ca exista un numar "in crestere" de asa-numite publicatii informative, direct legate de partide sau personalitati politice, care sunt de fapt dedicate in principal "influentarii politicilor publice sau a alegerilor", potrivit unui comunicat.Aceste "mass-media" americane vor putea sa ramana pe platforma, dar sa nu apara pe Facebook News, sectiunea sa de stiri ce difuzeaza articole din cotidiene, reviste si site-uri partenere.Astfel de pagini vor fi considerate ca entitati politice si nu vor mai putea difuza informatii prin mesageriile Messenger si WhatsApp.Aceste media partizane, considerate impostoare, de multe ori se prezinta ca site-uri de stiri locale. In practica, ele redifuzeaza in esenta articole mai mult sau mai putin modificate din alte surse.Facebook isi intensifica initiativele de protejare a procesului democratic si a alegatorilor fata de campaniile de dezinformare, atat externe cat si interne, potrivit companiei."Lucram in mod constant cu partenerii pentru a intelege noile riscuri, sa vedem ce poate merge prost si sa ne asiguram ca suntem bine pregatiti pentru diferite scenarii posibile", a declarat Guy Rosen, vicepresedinte al grupului responsabil de integritatea platformei, intr-o conferinta de presa.La sfarsitul lunii iunie, reteaua sociala a decis sa acorde prioritate "acoperirii originale a actualitatii": cand sunt publicate articole diferite in aceleasi stiri, algoritmul trebuie sa identifice pe cel care "este cel mai adesea citat ca fiind la sursa informatiilor" si sa-l faca sa apara in frunte.La randul sau, Google a anuntat saptamana trecuta ca agentii de publicitate politica ce se prezinta ca site-uri de informatii locale nu vor mai putea face publicitate din septembrie.Si Twitter a interzis toata publicitatea cu caracter politic in toamna, inclusiv cea facuta de media ce primesc finantare de la partide si comitete politice. ...citeste mai departe despre " Facebook: Website-urile create de organizatiile politice nu vor mai aparea in sectiunea dedicata stirilor " pe Ziare.com