Facebook va furniza din nou stiri in Australia. Ce intelegere a fost facuta cu guvernul australian

Australienii nu au mai avut acces la stiri pe Facebook dupa ce a fost introdus un proiect de lege care obliga marile companii de tehnologie sa plateasca editorilor pentru continut.Potrivit legii, Facebook si Google ar fi trebuit sa incheie acorduri comerciale cu agentiile de stiri, conform BBC.Reprezentantii Facebook au declarat ca legea "intelege in mod funadmental gresit" relatia dintre compania tech si publisheri.Legea a fost, initial, elaborata pentru echilibrarea situatiei, spun autoritatile australiene, in sensul ca editorii de presa sa primeasca bani pentru continutul furnizat de la platformele tehnologice. Potrivit autoritatilor, din fiecare 100 de dolari australieni cheltuiti in publicitatea digitala in mass-media din Australia, 91 ajung la Facebook si Google.Pe de alta parte, Google a semnat acorduri de plata cu trei companii mass-media australiene.Decizia Facebook de a relua difuzarea stirilor furnizate de publicatiile din Australia ar urma sa se traduca prin plata acestui tip de continut. Reprezentantii Facebook au declarat ca intelegerea cu guvernul australian presupune ca gigantul tehnologic poate decide ce furnizori de stiri apar pe platforma, fara a fi fortat sa difuzeze toate stirile postate. Cei de la Facebook spun ca lucreaza la o modalitate de plata care sa ajute inclusiv publicatii de mai mica anvergura.Mai puteti citi:Cine este cu adevarat Diana Sosoaca, senatoarea pusa mereu pe scandalUn preot, urmarit national pentru ca fuge de condamnare, se plange pe YouTube de pedeapsa primita. Slujitorul Bisericii cu Luna a dat un tun de aproape doua milioane de euroVIDEO Cum sa adormi intr-un minut. Metoda "4-7-8" face minuniFOTO Ce bolid de lux conducea Florinel Coman cand a fost prins la volan cu 165 de kilometri pe oraInfractorii romani, afectati de Brexit: britanicii s-au saturat de ei si ii expulzeaza. "Nu stiu cum, dar o sa ma intorc. Fac aici 2.000-3.000 de lire pe zi" ...citeste mai departe despre " Facebook va furniza din nou stiri in Australia. Ce intelegere a fost facuta cu guvernul australian " pe Ziare.com