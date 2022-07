Statele Unite au întrecut Rusia în exportul de gaz către Europa, pentru prima oară în istorie. Gazprom intră în panică

Exportul de gaz american în țările europene a depășit exporturile Rusiei.

În luna iunie, livrările de GNL (gaz natural lichefiat) din Statele Unite către Europa au eliminat Gazprom din poziția de lider de piață, exporturile prăbușindu-se din cauza sancțiunilor.

Canalul de Telegram „Ucraina 365” publică un grafic al modificărilor exporturilor de gaze către Europa în ultimul an și jumătate. Potrivit acestuia, în iunie, livrările de gaze rusești către Europa (excluzând Turcia) au scăzut la 5,1 miliarde de metri cubi, în timp ce cu un an mai devreme au depășit 10 miliarde de metri cubi. Livrările în iunie sub formă de GNL din Statele Unite au ajuns la 5,3 miliarde de metri cubi, iar în urmă cu 12 luni, abia depășeau 1 miliard.

Furnizarea de „combustibil albastru” către europeni a fost comentată de șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, pe Twitter.

„Cele mai recente reduceri graduale ale livrărilor de gaze rusești către Europa au dus la faptul că, pentru prima dată în istorie, Uniunea Europeană a importat mai mult GNL din Statele Unite într-o lună decât printr-o conductă din Rusia ”, a scris el.

Russia's recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from Russia

The drop in Russian supply calls for efforts to reduce EU demand to prepare for a tough winter pic.twitter.com/YmjvRN39ND— Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022

După ce a pierdut oportunitatea de a vinde liber gaz, țara agresoare a decis să câștige bani în plus pe seama cetățenilor săi. Astfel, de la 1 iulie, gigantul Gazprom ridică prețurile angro pentru industrie și populație.

Se știe că prețul angro la gaz va crește cu 5%, respectiv 3%. Anterior a fost raportat că acțiunile "Gazprom" s-au prăbușit cu 30% . Presa a explicat motivul prăbușirii prin capitalizarea companiei. În plus, prăbușirea cotațiilor Gazprom a dus la o prăbușire a întregii Burse din Moscova cu peste 700 de miliarde de ruble.

