Europa relaxeaza si mai mult restrictiile impuse din cauza coronavirusului

In Austria , autoritatile intentioneaza sa relanseze la finalul lunii mai viata culturala prin autorizarea evenimentelor cu cel mult 100 de spectatori. Acestia vor trebui sa pastreze intre ei o distanta de cel putin 1 metru, noteaza dpa.Incepand de luni, 25 mai, autoritatile de la Copenhaga le permit persoanelor cu resedinta permanenta in tarile nordice si in Germania sa calatoreasca pe teritoriul danez daca ele detin o casa de vacanta in Danemarca sau logodnicul, partenerul ori bunicul este cetatean danez.O decizie privind redeschiderea frontierelor, care sunt inchise de la jumatatea lunii martie, este inca in asteptare. Guvernul danez urmeaza sa furnizeze pana vineri informatii despre redeschiderea sezonului turistic, tinand cont de evolutiile epidemiologice.In Germania, restrictiile pentru incetinirea propagarii noului coronavirus sunt relaxate in grade diferite in cele 16 landuri. Restaurantele urmeaza sa fie deschise in intreaga tara incepand de luni.In unele landuri, precum Mecklenburg - Pomerania Inferioara (nord-est), hotelurile din statiunile de la Marea Baltica sunt in prezent deschise germanilor cu resedinta in alte landuri. Hotelurile din Berlin, Brandenburg si Saxonia Inferioara sunt redeschise de luni, iar cele din landul Baden-Wurrtemberg incepand din 29 mai.In Bavaria (sud-est), sunt redeschise de luni partile indoor ale restaurantelor. Terasele in aer liber sunt deja redeschise, dar barurile raman inchise. In Saxonia-Anhalt, barurile pot fi deschise din nou incepand din 28 mai.De asemenea, in Berlin, Brandenburg, Saxonia Inferioara si Mecklenburg - Pomerania Inferioara de luni sunt redeschise piscinele in aer liber.Incepand din 25 mai, in Grecia calatorii neaflati in carantina pot lua feriboturile din partea continentala a tarii catre insulele din Marea Egee si Marea Ionica.La finalul lunii mai, autoritatile elene urmeaza sa anunte lista tarilor ai caror cetateni vor putea calatori in Grecia fara a intra in carantina timp de 14 zile. Primele zboruri internationale catre Atena sunt prevazute pentru 15 iunie. De la 1 iulie, toate aeroporturile regionale vor fi redeschise pentru zborurile din strainatate.In Islanda, sunt permise din nou incepand de luni, 25 mai, evenimentele cu cel mu ...citeste mai departe despre " Europa relaxeaza si mai mult restrictiile impuse din cauza coronavirusului " pe Ziare.com