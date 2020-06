Intr-o prognoza regionala actualizata, agentia a anuntat ca se asteapta ca PIB-ul real sa scada cu 5,9% in acest an din cauza pandemiei de coronavirus.Fitch prognozeaza insa o crestere reala de 5,4% pentru 2021.Economia incepe sa se redreseze de la un nivel scazut in aprilie, cand masurile privind restrictiile erau la apogeu. Productia de vehicule este in crestere si indicatorii de incredere isi revin.Analistii Fitch au spus ca se asteapta ca deficitul fiscal sa creasca la 4% din PIB in 2020, dupa ce guvernul a anuntat un pachet fiscal in valoare de 12% din PIB, care include subventii salariale, investitii in servicii medicale si garantii pentru companii.Agentia a adaugat, insa, ca estimeaza ca deficitul va scadea la 2,1% in 2021. ...citeste mai departe despre " Estimare Fitch Ratings: Economia Ungariei va scadea cu 5,9% anul acesta, din cauza Covid-19 " pe Ziare.com