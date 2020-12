Erdogan o asigura pe Angela Merkel ca Turcia doreste sa deschida o noua pagina in relatia cu UE

In cadrul unei conferinte video cu Angela Merkel,"presedintele Erdogan a spus ca Turcia vrea sa deschida o noua pagina in relatiile sale cu UE si a multumit cancelarului pentru contributiile sale constructive si eforturile in favoarea relatiilor Turcia-UE", potrivit unui comunicat de presa al presedintiei turce."Exista o noua fereastra de oportunitate" pentru a consolida relatiile Turcia-UE, dar unele tari incearca sa "creeze o criza" pentru a perturba aceasta "agenda pozitiva", se arata in comunicatul care nu mentioneaza numele acestor tari.Liderii UE, reuniti saptamana trecuta la Bruxelles, au decis sa impuna sanctiuni tintite Turciei pentru "actiunile si provocarile sale unilaterale" in apele Mediteranei de Est, bogate in zacaminte de gaze si unde Ankara contesta delimitarea frontierelor maritime prin efectuarea de lucrari de explorare.Relatiile Turciei cu Grecia si Cipru , dar si cu Franta , traverseaza de luni de zile o perioada dificila.Afirmand ca rolul Turciei este unul "constructiv", presedintele Erdogan a acuzat Grecia ca refuza sa negocieze.El a cerut, de asemenea, revizuirea acordului incheiat in 2016 intre UE si Turcia privind migrantii, revizuire care ar fi, in opinia sa, "cheia unei agende pozitive cu Europa ".Acest acord a fost incheiat in urma crizei migratiei din 2015, odata cu sosirea a peste un milion de refugiati in Europa.Turcia a acceptat atunci revenirea pe teritoriul sau a tuturor noilor migranti sositi in insulele grecesti, inclusiv a solicitantilor de azil precum sirienii care fugeau de razboiul de acasa, in schimbul platii unui ajutor de sase miliarde de euro destinat imbunatatirii conditiilor de viata a celor 3.6 milioane de refugiati pe care ii gazduieste.Din acel moment, Ankara a fost acuzata in mod regulat ca santajeaza tarile europene invocand chestiunea migrantilor.Uniunea Europeana a terminat joi de alocat Turciei intreaga suma promisa de sase miliarde de euro.CITESTE:REPORTAJ Cum arata centrul de la Cantacuzino unde vor fi depozitate vaccinurile anti-COVID ...citeste mai departe despre " Erdogan o asigura pe Angela Merkel ca Turcia doreste sa deschida o noua pagina in relatia cu UE " pe Ziare.com