Elon Musk, invitat in Egipt dupa ce a postat pe Twitter un mesaj controversat despre piramidele construite de "extraterestrii"

"Piramidele au fost evident construite de catre extraterestri", a scris pe acea retea de socializare excentricul miliardar sud-african, reluand astfel o tema populara in randul adeptilor teoriilor conspiratiei.Acel mesaj online a provocat o avalansa de reactii, care au variat de la ironie pana la indignare in randul internautilor, iar anumiti nationalisti egipteni i-au cerut lui Elon Musk sa verifice mai bine veridicitatea unor informatii.Ministrul egiptean pentru Investitii si Cooperare Internationala, Rania al-Mashat, a vazut insa in aceasta situatie insolita o buna oportunitate pentru a promova turismul din tara ei."Va urmaresc activitatea cu multa admiratie. Va invit, pe dumneavoastra si pe directorii companiei SpaceX, sa explorati scrierile antice despre modul in care piramidele au fost construite si sa mergeti sa vedeti mormintele constructorilor piramidelor. Va asteptam, domnule Musk!", a scris ministrul egiptean, invitandu-l pe celebrul antreprenor sa viziteze in persoana ultima dintre cele sapte minuni ale Antichitatii ramase inca in picioare.Elon Musk a distribuit apoi un link spre un articol al BBC ce prezinta istoria fortei de munca aflate in spatele construirii acestor imense edificii, despre care a spus ca reprezinta "un rezumat bun".Piramidele de pe platoul Giza, la vest de Cairo, un sit far al turismului egiptean, s-au redeschis pentru public in luna iulie, dupa o pauza de trei luni cauzata de pandemia de coronavirus.Turismul, un pilon central al economiei egiptene, a fost mult timp muribund dupa anii de instabilitate politica ce au urmat dupa revoltele din 2011 care l-au alungat de la putere pe fostul presedinte Hosni Mubarak.Pentru acest sector crucial, ce inregistra din 2017 o revenire progresiva a vizitatorilor straini pe malurile Nilului si pe tarmul Marii Rosii, epidemia de COVID-19 a reprezentat o noua lovitura grea pe care a primit-o. ...citeste mai departe despre " Elon Musk, invitat in Egipt dupa ce a postat pe Twitter un mesaj controversat despre piramidele construite de "extraterestrii" " pe Ziare.com