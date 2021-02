Efectul Brexit: Exporturile din Marea Britanie in Uniunea Europeana au scazut cu 68% in luna ianuarie

Guvernul britanic nu a confirmat datele si a aratat ca perturbarea traficului la granita a fost minima de cand Marea Britanie a iesit definitiv din Uniunea Europeana.De la inceputul acestui an, companiile si firmele de transport au fost nevoite sa se adapteze la noile reglementari comerciale, inclusiv la noi sisteme pentru companii si oficiali in Irlanda de Nord.Unele companii au avut probleme cu noile declaratii vamale si certificate de sanatate, in conditiile in care si pandemia de coronavirus afecteaza firmele.Membrii internationali ai Asociatiei Transportatorilor Rutieri (Road Haulage Association - RHA) au raportat o scadere de 68% a exporturilor in ianuarie, a anuntat asociatia pe Twitter "Consider ca este extrem de frustrant si deranjant ca ministii au ales sa nu asculte industria si expertii", a declarat directorul general al RHA, Richard Burnett, publicatiei The Observer.Guvernul a afirmat ca discuta cu sectorul si ca "nu recunoaste cifra referitoare la exporturi".Efectul Brexit se simte puternic in supermarketurile din Marea BritanieLa o luna de la iesirea Marii Britanii din UE , supermarketurile din regat se confrunta cu lipsuri serioase in aprovizionare, mai ales daca este vorba despre produse perisabile, care se aduceau din import.Schimbarile care au intervenit in sistemul vamal risca sa lase goale rafturile supermarketurilor si deja au fost surprinse imagini in care raioanele de "legume-fructe" erau efectiv fara marfa.Soferii de camioane sunt obligati sa astepte, in unele cazuri, zile in sir pentru a avea toate actele in regula ca sa poata introduce in Marea Britanie bunuri din tarile UE."Nu-i bine deloc. Situatia asta pentru mine inseamna prea multa hartogaraie, prea multa asteptare, tot timpul trebuie sa astepti", se plange un sofer polonez de camion, citat intr-un reportaj Euronews.Sunt deja avertismente ca unii transportatori pur si simplu s-ar putea sa refuze sa mai livreze bunuri in Marea Britanie."Datorita muncii grele a transportatorilor si a comerciantilor pentru a se pregati pentru schimbare, perturbarile de la frontiera au fost minime, iar transporturile de marfuri se apropie de nivelurile normale, in pofida pandemiei de Covid-19", a anuntat guver ...citeste mai departe despre " Efectul Brexit: Exporturile din Marea Britanie in Uniunea Europeana au scazut cu 68% in luna ianuarie " pe Ziare.com