Economistul Thomas Sowell despre miturile inegalitatii economice

Principalele idei ale interviului:institutiile guvernamentale nu sunt personificarea "vointei colective", ci au interese propriigandirea politica se imparte in doua: viziunea constrangatoare si viziunea lipsita de constrangeridezvoltarea economica a familiilor afro-americane a inceput in anii '40, nu in anii '60, odata cu Legea drepturilor civile si declansarea "razboiului impotriva saraciei"din cauza statului asistential si a actiunii afirmative, populatia afro-americana a devenit mult mai putin responsabila si cumsecade decat in perioada cand aceasta era dezavantajata din punct de vedere economicstatul asistential a condus la disolutia familiilor afro-americaneIn acest interviu, Sowell combate miturile legate de inegalitatile economice si rasiale. Mai intai, povesteste cum la 16 ani era deosebit de atras de ideile marxiste, insa, spune el, atractia nu provenea din substanta sau dificultatea lor intelectuala, ci din faptul ca, la momentul respectiv, acest tip de explicatie era singura care circula in spatiul public. Teza ca exista o clasa bogata care obtine sume imense de bani furand sau inselandu-i pe cei din clasele mai sarace parea evidenta si naturala. Fiind usor de inteles si conferindu-le oamenilor de rand atat o solutie, o cauza cat si un anumit sentiment de imputernicire, amestecat cu un sentiment de invinovatire si resentiment, ideile marxiste erau foarte populare si raspandite, fapt care poate fi observat chiar si in climatul universitatilor occidentale de astazi. De fapt, Thomas Sowell insusi recunoaste ca a traversat intreaga perioada a studiilor sale, de la licenta la doctorat, crezand in si promovand ideile respective, chiar si dupa ce a participat la seminariile economistului nobelist Milton Friedman.Sowell povesteste cum si-a schimbat treptat viziunea cu privire la ideile de stanga dupa ce s-a angajat la Departamentul Muncii din Statele Unite ale Americii. Din propria experienta de acolo, si-a dat seama de faptul ca "institutiile guvernamentale nu sunt o personificare a vointei generale [a populatiei]", asa cum afirma Rousseau, "ci au interesele lor proprii". Sowell povesteste cum, in timp ce lucra pentru Departamentul Muncii, se ocupa de analiza salariului minim pe economie in Puerto Rico, unde exista o lipsa semnificativa de locuri de munca. Unul dintre motivele care determina