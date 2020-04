Redresarea ar urma sa se accelereze in 2021, cand PIB-ul celei mai mari economii europene este asteptat sa urce cu peste 5%, sustine Spiegel, care citeaza previziunile ce ar putea fi publicate saptamana viitoare de Ministerul Economiei.Reprezentantii institutiei nu au comentat informatia.Dupa impunerea masurilor de izolare la mijlocul lunii martie, Germania a inceput luni o ridicare partiala a restrictiilor, printre care redeschiderea magazinelor cu mai putin de 800 de metri patrati. Cu toate acestea, raman in vigoare regulile privind distantarea sociala.Pentru a combate criza, Guvernul de la Berlin a anuntat ca-si va asuma noi imprumuturi, pentru prima data din 2013, ca parte a unui pachet de masuri fara precedent, ce totalizeaza 750 de miliarde de euro (800 miliarde de dolari), adoptat pentru a amortiza efectele negative ale pandemiei asupra economiei.Si Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a avertizat luni ca economia este intr-o recesiune severa si este putin probabil ca redresarea va fi rapida, deoarece o parte dintre masurile de izolare, menite sa opreasca raspandirea pandemiei, ar putea ramane in vigoare pentru o perioada extinsa."Restrictiile substantiale vor ramane probabil in vigoare pana cand va fi disponibila o solutie medicala, cum ar fi un vaccin. Din acest motiv, o redresare rapida si solida pare in prezent putin probabila", se arata in raportul lunar al Bundesbank.Cresterea economica in primul trimestru din 2020 este deja semnificativ afectata, dar situatia in trimestrul doi va fi chiar mai rea, pe fondul declinului sever in industria auto si in consumul gospodariilor, a apreciat Banca Centrala a Germaniei.Germania a raportat vineri 150.383 de cazuri inregistrate oficial de coronavirus si 5.321 de decese, potrivit Institutului Robert Koch. ...citeste mai departe despre " Economia Germaniei ar putea inregistra cel mai sever declin din 1950, din cauza pandemiei " pe Ziare.com