Dupa cel mai grav atac armat din istoria tarii, Canada anunta interdictia a 1.500 de modele de arme de asalt

"Aceste arme au fost concepute doar pentru un singur scop: sa ucida cat mai multe persoane, cat mai repede posibil. Nu au niciun folos si nu isi au locul in Canada ", a declarat el in timpul unei conferinte de presa.Guvernul a adoptat un decret ce interzice utilizarea, vanzarea, importul si transportul acestor arme de asalt de tip militar."In intreaga tara, multi oameni folosesc arme de foc legal si responsabil, indiferent daca lucreaza sau la vanatoare. Dar nu aveti nevoie de un AR-15 pentru a impusca un cerb", a spus Trudeau.Proprietarii acestor arme "care respecta legea" vor dispune de o perioada de amnistie de doi ani pentru a se conforma noilor reglementari, a adaugat el.Desi mai putin frecvente decat in Statele Unite, atacurile armate nu sunt atat de exceptionale in Canada si chiar au tendinta "sa se produca mai des decat inainte", a subliniat premierul."Evenimente precum tragedia survenita recent in Nova Scotia , atacul de la Centrul cultural islamic din Quebec in 2017 si masacrul de la Scoala Politehnica din Montreal in 1989 nu ar fi trebuit sa se intample niciodata", a indicat Trudeau.Justin Trudeau a facut din aceasta interdictie o promisiune a campaniei electorale, care l-a adus la putere in 2015. El a reiterat-o in timpul alegerilor legislative din octombrie trecut.Aproape patru din cinci canadieni sustin interdictia, potrivit unui sondaj de vineri al Institutului Angus Reid, care a consultat de marti pana joi 1.581 de persoane.Un atacator deghizat in politist si conducand o masina de patrula a semanat moartea timp de mai mult de 13 ore la 18 si 19 aprilie in mediul rural din Nova Scotia (sud-est), dand foc unor case si ucigand cu sange rece 23 de persoane si in cele din urma a fost impuscat mortal de politie.El a folosit mai multe arme, inclusiv cel putin una descrisa de politie drept o arma de asalt, de acum interzisa.