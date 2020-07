Dr. Fauci, directorul Institutului National de Alergii si Boli Infectioase, avertizeaza asupra riscului ca USA sa ajunga la 100.000 de cazuri de COVID-19, pe zi.

"In mod clar, acum nu tinem lucrurile sub control", a marturisit el, avertizand ca nu suficient de multi americani poarta masti si respecta distantarea fizica.In timpul audierii, Fauci a mai pus ca aproximativ jumatate dintre toate cazurile noi provin din cele patru state cel mai lovite in prezent: Florida, Arizona, Texas si California.Guvernatorul din New York, Andrew Cuomo, a anuntat ca a extins numarul americanilor obligati sa se auto-carantineze timp de 14 zile, daca viziteaza statul New York.Astfel, se ajunge ca, potrivit unei analize a USA Today, 48% dintre rezidentii americani sa fie afectati de noile masuri.16 state sunt acum in aceasta situatie.Statelor Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Carolina de Nord, Carolina de Sud, Texas si Utah li s-au adaugat alte opt state: California, Georgia, Iowa, Idaho, Louisiana, Mississippi, Nevada si Tennessee.Marti, cazurile au sarit de 40.000, in SUA, pentru a patra oara in ultimele cinci zile.Cresterea -deosebit de mare in statele din sudul si din vestul SUA- a obligat cel putin 16 state sa intrerupa, sau sa amane planurile de redeschidere, anunta CNN.Pentru unele state, noile masuri vin la mai bine de o luna dupa ce au inceput sa-si redeschida economiile.Dr. Fauci, directorul Institutului National de Alergii si Boli Infectioase, a criticat statele pentru ca au "sarit peste" reperele necesare redeschiderii si a spus ca, in consecinta, cazurile vor creste."Nu pot face o predictie exacta, dar va fi foarte deranjant, va garantez asta", i-a spus Fauci senatorului Elizabeth Warren."Pentru ca atunci cand ai un focar intr-o parte a tarii, chiar daca alte parti ale tarii merg mai bine, tot sunt vulnerabile.""Nu putem sa ne concentram doar asupra acelor zone in care numarul de cazuri este in crestere. Punem toata tara in pericol", a adaugat el.Dr. Fauci a cerut, de asemenea, guvernului american sa produca masti faciale pe care sa le distribuie gratuit tuturor americanilor si a condamnat "fenomenul totul sau nimic" al unor persoane care au ignorat complet masurile de distantare fizica.Robert Redfield, directorul Centrului pentru controlul si prevenirea bolilor (CDC), care a vorbit si el ...citeste mai departe despre " Dr. Fauci, directorul Institutului National de Alergii si Boli Infectioase, avertizeaza asupra riscului ca USA sa ajunga la 100.000 de cazuri de COVID-19, pe zi. " pe Ziare.com