Donald Trump "penalizeaza" China pentru gestionarea crizei COVID: "Pentru ce au facut acestei tari si lumii nu vreau sa vorbesc cu ei acum"

"Nu vreau sa discut cu ei acum. Pentru ce au facut acestei tari si lumii nu vreau sa vorbesc cu China chiar acum", a declarat Trump reporterilor in timp ce se deplasa in Arizona. "Ar fi trebuit sa-l opreasca, asa ar fi corect - am anulat discutiile cu China", a adaugat el.Declaratia lui Trump intervine la o zi dupa ce presedintele a laudat achizitionarea de bunuri agricole de catre China si consilierul in probleme comerciale al presedintelui Peter Navarro a spus ca Faza 1 a acordului este "pe drumul cel bun."Relatiile dintre Washington si Beijing au devenit tensionate de cand Trump a ajuns la putere, initial in mare masura asupra comertului si unor dispute legate de proprietatea intelectuala, continuand apoi pe masura ce pandemia de coronavirus s-a agravat.Cele doua tari au ajuns la un acord de Faza 1 in ianuarie, care cere Chinei sa cumpere cantitati mari de produse agricole din SUA si alte bunuri. Cu toate acestea, se pare ca Beijingul este in imposibilitatea de a satisface cererile din cauza pandemiei.Vorbind la postul de televiziune american CNBC luni, Navarro, consilierul in probleme comerciale la Casa Alba, a laudat achizitiile de exporturi americane de catre China, dar a acuzat conducerea chineza ca lucreaza cu democratii in incercarea de a-l inlatura pe Trump.Tensiunile dintre cele doua tari s-au intensificat de asemenea asupra autonomiei Hong Kongului, tratamentului Beijingului vizand minoritatile etnice, expansiunii militare chineze in Marea Chinei de Sud, precum si sanctionarii de catre Statele Unite a companiilor de tehnologie chineze si cererii de a bloca Huawei de pe pietele 5G.