Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii avertizeaza: Pandemia de coronavirus continua sa accelereze

"Stim ca pandemia este mai mult decat o criza sanitara. Este o criza economica, sociala si, in numeroase tari, politica. Efectele ei se vor face simtite timp de decenii", a spus directorul OMS.Saptamana trecuta, directorul OMS avertiza ca faza relaxarii restrictiilor este "periculoasa", considerand ca, in pofida nevoii de a iesi din starea de izolare, noul coronavirus continua "sa se propage cu rapiditate" si ca acest virus ramane "mortal"."A fost nevoie de trei luni pentru ca primul milion de cazuri sa fie semnalate, insa ultimul milion de cazuri a fost semnalat in doar opt zile", a insistat directorul OMS,luni.El a indemnat guvernele si companiile din lumea intreaga sa se pregateasca pentru eventuale pandemii viitoare, care ar putea aparea "in orice tara, in orice moment si sa ucida milioane de oameni"."Nu stim unde si nici cand se va produce urmatoarea pandemie, dar stim ca ea va avea un impact teribil asupra vietii si economiei mondiale".Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 465.300 de victime pe plan mondial, dupa ce China a anuntat oficial aparitia bolii in decembrie 2019, potrivit unui bilant intocmit de AFP, pe baza unor surse oficiale.Statele Unite sunt tara cel mai grav afectata, cu cel putin 119.959 de decese, urmata de Brazilia (50.617), Marea Britanie (42.632), Italia (34.634) si Franta (29.633).Noul coronavirus a infectat peste 1 milion de persoane in Brazilia, iar America de Sud este epicentrul actual al pandemiei, cu peste 20.000 de morti in Mexic , peste 8.000 in Peru si peste 1.000 in Argentina.