Omul de afaceri a fost accidentat mortal cand se plimba cu bibicleta impreuna cu sotia sa si cu cativa prieteni, potrivit BFM Business.Soferul a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins de politie.Bonduelle este una dintre cele mai mari companii franceze din domeniul alimentar, cu o cifra de afaceri in 2019 de 2,7 miliarde de euro. Jerome a inceput sa lucreze in compania fondata de tatal sau in 2003. Anterior, el a fost manager la Citroen si Eurogroup Consulting. ...citeste mai departe despre " Directorul general al companiei Bonduelle, accidentat mortal de un sofer cand se plimba cu bicicleta. Barbatul a fugit de la locul accidentului " pe Ziare.com