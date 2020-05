Va fi nevoie doar de o declaratie scrisa la frontiera, care sa ateste ca semnatarul nu prezinta simptome de COVID-19, calatoreste pe proprie raspundere si nu este supus carantinei in tara sa, precum si de un numar de telefon pentru contact.Anuntul a fost facut de premierul bulgar Boiko Borisov, dupa o videoconferinta in format cvadrilateral cu lideri de la Atena, Bucuresti si Belgrad. El si-a exprimat speranta ca Romania se va alatura in curand initiativei regionale de libera circulatie si a dezvaluit ca Bulgaria poarta tratative in vederea relaxarii restrictiilor de deplasare si cu Austria si Germania La videoconferinta organizata la initiativa lui Borisov au participat presedintele sarb Aleksandar Vucic si premierii grec si roman, Kyriakos Mitsotakis, respectiv Ludovic Orban, precum si ministrii de Interne, de Externe, ai Turismului, Sanatatii si Transporturilor din Bulgaria, Grecia, Romania si Serbia. Liderii celor patru tari urmeaza sa se intalneasca direct pe 1 iunie, la Varna, a mai anuntat prim-ministrul bulgar.Bulgaria si-a inchis frontierele de la jumatatea lui martie, permitand doar repatrierea cetatenilor bulgari si circulatia diplomatilor si a angajatilor sezonieri, cu obligativitatea carantinei. Pana acum, la nivel national s-au confirmat 2259 de cazuri de infectare cu coronavirus, dintre care 112 au dus la deces. Intensitatea epidemiei a inceput insa sa scada, ceea ce a permis relaxarea unora din restrictiile de circulatie; marti s-au inregistrat doar 24 de cazuri noi. ...citeste mai departe despre " Deplasari fara carantina intre Bulgaria, Grecia si Serbia, de la 1 iunie " pe Ziare.com