Democratia a inregistrat un declin in lume: Raport Freedom House

Democratia si libertatile au inregistrat un declin in lume in 2012, pentru al saptelea an consecutiv, "primavara araba" provocand un val de autoristarism in anumite tari din Orientul Mijlociu, isi exprima ingrijorarea Freedom House intr-un raport publicat miercuri, relateaza AFP.

Organizatia nonguvernamentala (ONG) Freedom House, cu sediul la Washington, publica de aproximativ 40 de ani un raport anual intitulat "Libertatea in lume", care claseaza 194 de state in trei categorii, si anume "libere", "partial libere" si "lipsite de libertate", in functie de facultatea cetatenilor lor de a se bucura de drepturi politice si civile si de a trai in securitate.

Exista 90 de tari "libere" in 2012, cu trei mai multe decat in 2011, dar 27 au regresat puternic, in timp ce 16 au inregistrat progrese notabile.

Aproximativ trei milirade de fiinte umane, reprezentand circa 43% din populatia lumii, traiesc in state "libere", fata de 1,6 miliarde in tari "partial libere", in timp ce restul de 2,3 miliarde de oameni traiesc in state considerate de catre Freedom House ca nefiind libere.

"Este al saptelea an consecutiv in care raportul ?Libertatea in lume? arata ca exista mai multe declinuri decat progrese" in sistemul democratic si al libertatilor publice din lume, isi exprima ingrijorarea asociatia, care denunta o "intensificare a unei campanii de persecutii din partea unor dictatori care ataca organizatii ale societatii civile si media independente'.

Freedom House a acordat atentie lumii arabo-musulmane, mai multe tari fiind teatrul miscarii istorice "primavara araba", declansata in Tunisia in decembrie 2010.

"Rezultatele sunt abigue in Orientul Mijlociu", conchide raportul, care saluta progrese democratice in Libia, Tunisia si "mai modeste" in Egipt, dar care denunta un "declin al libertatilor in Irak, Iordania, Kuwait, Liban, Oman, Siria si Emiratele Arabe Unite (EAU)".

"Progresele inregistrate in anumite tari, in care s-a manifestat primavara araba, au declansat o reactie, in alta parte in Orientul Mijlociu, uneori violenta, a unor lideri autoritaristi", constata Freedom House.

ONG-ul il vizeaza pe presedintele rus Vladimir Putin care, de la realegere, a determinat tara sa "vireze catre mai rau", determinand-o sa "intre intr-o noua perioada de represiune accelerata".

Freedom House nu iarta nici democratii ca Statele Unite sau din Europa, pentru "reticentele lor de a arata calea in cadrul luptei pentru libertate".

"Exista, in prezent, societati in care libertatile sunt in pericol. Totusi, democratiile au batut in retragere", deplange presedintele ONG-ului, David Kramer.Kramer.

