128 de avioane Boeing 777 au fost imobilizate la sol dupa ce o aeronava a avut probleme la motor

In timp ce Autoritatea Federala pentru Aviatie din SUA (FAA) a ordonat duminica inspectii suplimentare asupra anumitor avioane comerciale de tip Boeing 777, compania aeriana americana United Airlines, caruia ii apartinea avionul implicat in incidentul din Colorado, precum si principalele companii aeriene japoneze, JAL si ANA, au imobilizat la sol aparatele echipate cu un motor similar cu cel care a provocat incidentul de sambata."Pe durata anchetei in curs, am recomandat suspendarea operatiunilor pentru 69 de avioane Boeing 777 aflate in serviciu si a 59 de avioane echipate cu motoare Pratt&Whitney 4000-112", a informat Boeing intr-un comunicat.Decizia United Airlines: a retras din serviciu 24 de avioaneUnited Airlines a precizat ca a decis, in mod voluntar, sa retraga din serviciu cele 24 de avioane Boeing 777 din flota sa estimand ca "doar un mic numar de clienti vor fi incomodati". La randul lor companiile Japan Airlines (JAL) si All Nippon Airways (ANA) au anuntat ca au imobilizat la sol 13 respectiv 19 avioane echipate cu motoare Pratt&Whitney 4000, adaugand ca au evitat anularea de zboruri prin utilizarea altor aparate.Potrivit postului de televiziune NBC News, responsabilii federali americani au declarat ca si Coreea de Sud utilizeaza avioane echipate cu motoare de tip Pratt&Whitney 4000.Un Boeing 777 United Airlines cu 231 de pasageri la bord si 10 membri ai echipajului se indrepta spre Honolulu (Hawaii) cand a trebuit sa se intoarca si sa efectueze o aterizare de urgenta dupa probleme aparute la motorul din dreapta, a declarat compania aeriana.Imagini postate de politistii din Broomfield, Colorado, arata mari resturi de avion pe pamant, inclusiv capota unui motor in fata unei case. Defectiunile motorului sunt rare, dar potential periculoase cand piese rotative strapung carcasa exterioara - eveniment cunoscut ca avarie necontenita a motorului.Avioanele Boeing 737 MAX pot zbura din nouImobilizarea la sol a avioanelor de tip Boeing 777 vine la scurt timp dupa ce au fost reluate zborurile cu avioanele de tip Boeing 737 MAX. Acest avion a avut interdictie de zbor incepand din luna martie 2019, ca urmare a doua accidente care au prov ...citeste mai departe despre " 128 de avioane Boeing 777 au fost imobilizate la sol dupa ce o aeronava a avut probleme la motor " pe Ziare.com