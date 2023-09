Datoria guvernamentală a SUA a depășit 33 de trilioane de dolari!

Datoria națională totală a SUA a crescut cu 1,58 trilioane de dolari de când a fost ridicat ultima dată plafonul datoriei, în luna iunie 2023 și cu 2,16 trilioane de dolari față de un an în urmă.

Potrivit cifrelor Departamentului de Trezorerie recent publicate, datoria guvernamentală a SUA a ajuns la 33,04 trilioane de dolari.

Este un ritm amețitor de creștere a datoriei guvernamentale, în condițiile în care statisticile oficiale prezintă o economie a SUA pe plus, ce a evitat recesiunea.

Datorie uriașă în doar trei luni

Datoria totală, de peste 33 de trilioane de dolari americani, este compusă din două tipuri de titluri de trezorerie:

Cea mai mare parte a datoriei, de 26,2 trilioane USD, este deținută în titluri de valoare tranzacționabile.

Acestea sunt deținute și comercializate de publicul global, de la oameni obișnuiți la mari fonduri și instituții financiare, inclusiv bănci centrale.

Alte 6,8 trilioane USD sunt deținute în titluri de trezorerie nevânzabile. Acestea nu sunt tranzacționate pe piață, fiind deținute de fondurile de pensii guvernamentale americane, Fondul fiduciar de securitate socială etc.

Și o parte din acestă datorie este deținută direct de americani sub formă de obligațiuni de stat. Acest sold a rămas aproximativ neschimbat de la majorarea plafonului de îndatorare, având un ritm de majorare de 210 miliarde de dolari de la an la an.

De cealaltă parte, valorile mobiliare tranzacționabile în circulație au crescut cu 1,51 trilioane de dolari de când plafonul datoriei a fost ridicat pe 2 iunie.

Este o sumă uriașă de emisiuni suplimentare de titluri în doar trei luni și jumătate, cu un ritm de majorare 1,9 trilioane de dolari de la an la an.

Dacă guvernul se îndatorează în acest ritm amețitor în condițiile în care economia este pe plus, cum va rambursa datoriile în contextul unei posibile recesiuni, se întreabă retoric site-ul de analiză financiară wolfstreet.com.

Problema dobânzilor

Mai mult decât atât, dincolo de posibilitatea reducerii veniturilor bugetare, în contextul unei recesiuni, o adevărată problemă pentru rambursarea datoriei guvernamentale a SUA ar putea să apară în contextul creșterii puternice a dobânzilor, scrie sursa citată.

Rata medie a dobânzii a crescut în prezent la cel mai mare nivel din 2011 și nu se va opri aici. Titlurile de trezorerie nou emise pentru a finanța noile deficite și pentru a înlocui titlurile la scadență vin cu dobânzi mai mari decât titlurile emise cu ani în urmă, care acum ajung la scadență și trebuie înlocuite.

Astfel, rata medie a dobânzii plătite pentru toate titlurile de trezorerie purtătoare de dobândă a crescut la 2,92% la sfârșitul lunii august, potrivit Departamentului de Trezorerie, cea mai mare rată medie din 2011 și până în prezent, în condițiile în care datoria a crescut cu 120% (mai mult decât dublu) în ultimii 12 ani.

Iar această rată medie este încă ieftină, având în vedere că titlurile de stat au acum aproximativ 5,5% randamentul pe doi ani, iar randamentul pe 10 ani este de 4,3%.

