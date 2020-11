Cum relateaza presa internationala alegerea lui Biden: "Ce eliberare, ce usurare: voturile sunt numarate, la fel si zilele lui Donald Trump"

"Noi zori pentru America ", scrie ziarul britanic The Independent, evidentiind reusita lui Harris, prima femeie care accede la functia de vicepresedinte al SUA."Joe adormitul trezeste America", ironizeaza Sunday Times, o aluzie la porecla pe care i-a dat-o Donald Trump contracandidatului sau democrat in timpul campaniei electorale. Joe Biden "pune capat celor patru ani de guvernare haotica a lui Donald Trump", adauga ziarul citat.Sunday Telegraph preia chiar cuvintele lui Biden: "Este timpul ca America sa se vindece"."Ce eliberare, ce usurare: voturile sunt numarate, la fel si zilele lui Donald Trump (la Casa Alba - n.r.). Joe Biden mosteneste o povara grea, ca niciunul dintre predecesorii sai: trebuie sa uneasca America", a comentat cotidianul german de stanga, Suddeutsche Zeitung.Revista germana Der Spiegel a reluat coperta controversata in care presedintele Donald Trump tine capul decapitat al Statuii Libertatii. O imagine a aceluiasi artist - cubanezul american Edel Rodriguez - il infatiseaza pe Biden care, urcat pe un scaunel, pune la locul sau capul statuii, alaturi de sloganul lui Trump, "Make America Great Again", scrie dpa. "Noua mea coperta pentru Der Spiegel, Statuia Libertatii este din nou intreaga", a scris pe Twitter artistul cubanezo-american.Redactorul-sef al Der Spiegel, Barbara Hans, a explicat ca revista a pregatit doua coperti, dat fiind ca rezultatul scrutinului prezidential din SUA nu a fost cunoscut zile bune dupa alegerile din 3 noiembrie. Cealalta coperta il infatisa pe Trump incarcand o pusca intr-un Birou Oval baricadat, cu mesajul "locatar ilegal"."Pe parcursul a aproape cinci decenii de viata publica, putini oameni credeau ca Biden ar putea reusi. Cele trei incercari ale sale de a cuceri Casa Alba au fost pe larg considerate drept putin credibile. Dar Biden a parut intotdeauna sa aiba incredere in propria persoana. Iar acum este noul presedinte al Statelor Unite", a apreciat postul public australian ABC.Sarcina care asteapta tandemul democrat ramane totusi zdrobitoare, remarca publicatia germana Die Zeit (centru). "Joe Biden va trebui sa g ...citeste mai departe despre " Cum relateaza presa internationala alegerea lui Biden: "Ce eliberare, ce usurare: voturile sunt numarate, la fel si zilele lui Donald Trump" " pe Ziare.com