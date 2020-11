Candidatul republican acuza, in trei mesaje postate in ultimele ore, ca ar avea loc o frauda electorala de proportii."Cum se face ca de cate ori se numara voturile trimise prin posta sunt devastatoare prin procentajul lor si puterea de distrugere?", scrie Trump intr-unul dintre mesaje.In replica, reprezentantii Facebook au publicat o nota imediat sub mesajul original: "Cum a fost deja anticipat, anuntarea rezultatelor alegerilor va dura mai mult in acest an. Milioane de americani au votat prin e-mail, iar procesarea rezultatelor dureaza mai mult".Intr-o alta postare, Trump scrie ca "Ei muncesc din greu sa faca disparut avansul de 500.000 de voturi din Pennsylvania - cat de repede posibil. La fel, in Michigan si alte state".In acest caz, nota pusa de Facebook contine urmatoarea informatie: "Procesul de numarare a voturilor este in desfasurare. Castigatorul alegerilor prezidentiale n-a fost inca anuntat". ...citeste mai departe despre " Cum il contreaza administratorii Facebook pe Donald Trump. Candidatul republican face acuzatii grave privind fraudarea alegerilor " pe Ziare.com