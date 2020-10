Cum este ales presedintele Statelor Unite ale Americii. Procesul electoral complex, explicat pas cu pas

Congresul Statelor Unite a stabilit, in anul 1845, ca alegerile prezidentiale sa se desfasoare in prima marti a lunii noiembrie, la fiecare patru ani. Urmatoarele alegeri prezidentiale in SUA vor fi la data de 3 noiembrie 2020, potrivit www.usa.gov.Candidatii la Casa Alba trebuie sa aiba cel putin 35 de ani si sa fie cetateni americani, nascuti in Statele Unite, noteaza sursa citata. In SUA, presedintele nu este ales prin vot direct, ci printr-o procedura indirecta, bazata pe Colegiul Electoral, format din electori nominalizati de fiecare stat federal. Pana la acest moment, exista insa o serie de etape ce trebuie parcurse.Exista doua tipuri fundamentale de alegeri: primare si generale. Pe langa cele primare si cele generale, care au loc in ani pari si cuprind competitiile politice pentru Congresul SUA (forul legislativ), in unele state si jurisdictii locale se desfasoara si alegeri "extra-anuale", atat primare cat si generale, in anii impari. Un scrutin primar este unul in vederea alegerii dintr-o serie de candidati a celui care va candida la alegerile generale. Victoria la alegerile primare presupune, de obicei, ca invingatorul va fi nominalizat sau sustinut de un partid politic in cadrul alegerilor generale. La alegerile generale se opteaza pentru candidatii nominalizati in alegerile primare/ori de conventii, de "caucus"-uri (adunari electorale) sau prin petitii/pentru ocuparea unei functii in plan federal, la nivelul fiecarui stat sau local. Scopul alegerilor generale este de a face alegerea finala intre diversii candidati nominalizati de partide sau care candideaza ca independenti, fara a fi afiliati la un partid politic major.In cazul unor alegeri primare deschise, toti alegatorii inscrisi pot vota, indiferent daca sunt inscrisi ca democrati, republicani sau independenti.Alegerile in care americanii voteaza pentru reprezentantii lor in Congres, dar nu si pentru presedinte sunt cunoscute ca alegeri "la jumatatea mandatului" ("midterm"). La fiecare doi ani, americanii aleg membri ai Camerei Reprezentantilor pentru mandate de doi ani si circa o treime din senatori, pentru mandate de sase ani. Alegatorii desemneaza cu acest prilej si oficiali in posturi din administratia ...citeste mai departe despre " Cum este ales presedintele Statelor Unite ale Americii. Procesul electoral complex, explicat pas cu pas " pe Ziare.com