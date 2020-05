Jurgen Stock a atentionat intr-un interviu acordat agentiei de presa germane DPA asupra unei cresteri drastice a comertului ilegal cu produse medicale contrafacute, odata ce va aparea la orizont un vaccin sau un tratament anticoronavirus.Ca indiciu a ceea ce s-ar putea intampla, deja au aparut pe piete echipamente de protectie personala necertificate, inclusiv masti faciale, sau produse contrafacute destinate dezinfectarii mainilor, a explicat directorul Interpol."Va veni un nou mare val, un val global, imediat ce se va profila un vaccin", a spus Stock.Raufacatorii care opereaza pe plan global s-au adaptat rapid la pandemie, in sensul ca "exploateaza noile temeri si preocupari ale oamenilor si trebuie sa-si reprofileze activitatile criminale", a punctat directorul Interpol.Acesta a atras atentia intre altele asupra problemei eliminarii deseurilor spitalicesti. "Constatam o crestere a tentativelor unor grupuri de crima organizata din Asia de a patrunde pe aceasta piata", a mentionat Stock, anticipand ca acest lucru se va intampla in scurt timp si in alte parti.Atentie: Mastile si manusile sunt gunoi menajer, asa ca NU le aruncati la reciclabile!Jurgen Stock a mai explicat ca infractorii vor incerca sa profite de pandemie si sa-i insele pe varstnici dandu-se drept rude care au nevoie de bani si ca vor creste de asemenea nivelurile de criminalitate informatica, in contextul in care foarte multi oameni lucreaza de acasa.Hackerii au atacat un producator de medicamente din SUA, care va furniza un tratament pentru COVID-19In general, pandemia ar putea da un impuls pe termen lung criminalitatii pe plan global, in conditiile in care unii dintre cei ramasi fara mijloace de trai ar putea recurge la infractiuni, a subliniat Stock."Oamenii vor cauta surse de venit noi, cu caracter ilegal", a anticipat el. ...citeste mai departe despre " Criminalitatea globala s-a adaptat la pandemia de coronavirus, avertizeaza directorul Interpol " pe Ziare.com