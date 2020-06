Covid-19: Spatiul Schengen revine pe agenda europeana

In acelasi timp, functionarea normelor Schengen a fost afectata de cresterea fluxurilor de migranti inregistrata in UE in 2015 si de temeri sporite privind securitatea, inclusiv cele referitoare la activitatile teroriste si infractionale grave de natura transfrontaliera, ceea ce a dus in anii trecuti la reintroducerea controalelor la frontiere de catre mai multe state membre.Necesitatea revenirii la un spatiu Schengen pe deplin functional pentru a se asigura atat libertatea de circulatie, cat si redresarea economica a Uniunii Europene a fost reafirmata recent si de Parlamentul European, care s-a declarat ingrijorat de continuarea controalelor la frontierele interne in spatiul Schengen si impactul acestora asupra oamenilor si a companiilor.Intr-o rezolutie adoptata la sfarsitul saptamanii trecute cu 520 voturi pentru, 86 impotriva si 59 abtineri, eurodeputatii au insistat pe o revenire rapida si coordonata la un spatiu Schengen pe deplin functional. Eurodeputatii le-au solicitat, de asemenea, Consiliului si statelor membre sa isi intensifice eforturile in ceea ce priveste integrarea spatiului Schengen si sa ia masurile necesare pentru a admite Bulgaria Romania si Croatia in spatiul Schengen.Legislativul european si-a exprimat dezacordul fata de orice actiune bilaterala necoordonata a statelor membre ale UE si a evidentiat importanta respectarii principiului nediscriminarii in redeschiderea frontierelor.De asemenea, eurodeputatii au cerut o dezbatere privind un plan de redresare pentru Schengen, pentru a se evita ca orice controale temporare la frontierele interne sa devina un aspect semipermanent. Planul ar trebui sa includa, de asemenea, masuri pentru situatii neprevazute in cazul unui potential al doilea val al pandemiei de COVID-19."Desi este o veste buna faptul ca se ridica din ce in ce mai multe restrictii la frontierele interne, modul in care s-a facut acest lucru lasa mult de dorit. Fara revenirea la un spatiu Schengen pe deplin functional, lipseste o piatra de temelie esentiala in drumul nostru catre redresare. O revenire completa la libera circulatie, nediscriminarea, increderea reciproca si solidaritatea sunt masuri esentiale bazate pe valo ...citeste mai departe despre " Covid-19: Spatiul Schengen revine pe agenda europeana " pe Ziare.com