Covid-19: Germania discuta noi ajutoare pentru economie. Ministrul Finantelor ar vrea si impozite majorate pentru cei cu venituri mari

Dehoga, o asociatie din domeniul industriei care include o mare parte din firmele mici, detinute de familie, a declarat pentru Bild am Sonntag ca aproximativ 70.000 de operatori de restaurante si hoteluri, care angajeaza 223.000 de persoane, s-ar putea confrunta cu insolventa, deoarece pana la sfarsitul lunii aprilie, pierderile vor ajunge la 10 miliarde de euro.Ministrul economiei, Peter Altmaier, membru al partidului conservator al cancelarului Merkel, a declarat intr-un interviu acordat aceluiasi ziar ca a fost de acord ca sectorul are nevoie de sprijin pentru a se relansa."Este clar ca vom avea nevoie de ajutor suplimentar pentru a impiedica disparitia de pe piata a acestor companii", a spus el.Altmaier a spus ca va analiza eventual scaderea taxei pe valoarea adaugata pentru industriile respective, dar se iau in calcul si acordarea unor subventii pentru modernizare si masuri de reducere a costurilor.Numarul cazurilor noi de infectii cu coronavirus a scazut, iar cel al persoanelor vindecate a crescut in ultimele zile, in Germania.Insa politicienii si autoritatile sunt de acord ca activitatile economice pot fi reluate doar treptat, pentru a evita un nou val al epidemiei.Ministrul Finantelor, Olaf Scholz (foto), care reprezinta partidul social-democrat (SPD), a afirmat intr-un interviu acord publicatiei Welt am Sonntag, ca a inclus hotelurile intre industriile care ar trebui sa primeasca ajutoare.Altmaier insa nu este de acord cu Scholz, care a propus cresterea o majorare a impozitelor pe veniturile mari, pentru a finanta programele de ajutor financiar."Venituri mai mari la buget se obtin in principal prin crestere economica si investitii mai puternice", a spus Altmaier.Guvernul discuta, de asemenea, majorarea contributiei statului la un program care sustine salariile angajatilor part-time ai companiilor, pentru a creste puterea de cumparare si a stimula consumul, a declarat ministrul Muncii, Hubertus Heil, membru al SPD.