"Am constatat (luni) aspecte pozitive in evolutia cifrelor si din fericire aceasta tendinta pozitiva pare sa se confirme", a declarat virusologul Yves van Lanthem, cel care sustine conferintele nationale de presa privind situatia COVID-19.Desi in Belgia incidenta ramane cea mai ridicata din Europa, cu 1.775 noi cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile, media saptamanala a persoanelor infectate cu Sars-CoV-2 a scazut cu 4%, marcand prima descrestere din acest al doilea val de COVID-19.Tendinta pare sa confirme o ameliorarea a situatiei, conform datelor recente, in care se remarca efectul restrictiilor care s-au aplicat progresiv in ultimele saptamani, precum interdictia de circulatie pe timpul noptii, inchiderea restaurantelor, a barurilor, a centrelor de agrement, de sport si de cultura, precum si obligatia desfasurarii activitatii profesionale la domiciliu."Datele arata ca masurile aplicate functioneaza", a spus Yves van Lanthem.Incepand de luni a fost suspendata si activitatea centrelor comerciale neesentiale, o masura al carei impact asupra situatiei epidemiologice ar putea fi observat la sfarsitul saptamanii viitoare.Internarile in spitale sunt in continuare in crestere, in medie cu 26%, iar in sectiile de terapie intensiva cu 4%. Autoritatile belgiene, care au inceput sa transfere bolnavi in Germania , au fixat la 2.000 numarul paturilor disponibile la terapie intensiva, limita pentru a impiedica colapsul sistemului sanitar.Numarul deceselor continua de asemenea sa creasca cu 75% saptamanal - o medie de 163 de decese pe zi.Belgia a inregistrat in total 12.126 decese de la declansarea pandemiei.Este in crestere si rata infectarilor, cu 6,3% saptamanal, ajungand la 28,8% la scara nationala, cu o medie de 48% la Liege si 37% la Bruxelles. ...citeste mai departe despre " Coronavirus: Numarul contagierilor din Belgia, in scadere pentru prima oara " pe Ziare.com