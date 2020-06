Numarul infectiilor de coronavirus a trecut de 10 milioane, la nivel global, iar cel al deceselor este de peste 500 de mii

Pragul de 10 milioane a fost depasit duminica, dupa ce in ultimele saptamani mai multe state serios afectate au inceput sa relaxeze masurile impuse in luna martie.Numarul este aproximativ dublu fata de cel al cazurilor de gripa severa inregistrat anual, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii.In unele tari a fost remarcata o revenire a infectiilor, autoritatile reinstaurand partial carantina, iar expertii spun ca va fi un model repetitiv in urmatoarele luni si in 2021. America de Nord, America Latina si Europa au inregistrat fiecare cate 25% din totalul cazurilor, in timp ce Asia si Orientul Mijlociu au in jur de 11% respectiv 9%, potrivit analizei Reuters, care foloseste rapoarte guvernamentale.Bilantul deceselor asociate acestei boli a ajuns la 498.274, in linii mari asemanator cu cel asociat gripei raportat anual.Oficial, primul caz de infectare cu noul coronavirus a fost raportat pe 10 ianuarie 2020, in Wuhan ( China ).Pandemia a intrat intr-o noua faza. Dupa ce Europa si Statele Unite au inregistrat varfuri ale contaminarilor, acum India si Brazilia raporteaza impreuna in jur de 10.000 de cazuri zilnic. In ultima saptamana, cele doua tari au inregistrat peste o treime dintre noile cazuri descoperite.Numarul total de cazuri continua sa creasca cu o rata de 1-2% pe zi, in ultima saptamana, fata de rate de peste 10%, in luna martie.China, Noua Zeelanda si Australia au gasit noi focare in ultima luna, dupa ce, in mare parte, reusisera sa stopeze transmiterea la nivel local.In Beijing, unde sute de noi cazuri sunt legate de pietele din oras, capacitatea de testare a ajuns la 300.000 pe zi.SUA, care a raportat cele mai multe cazuri (peste 2,5 milioane), a reusit sa incetineasca raspandirea coronavirusului in luna mai, insa in ultimele saptamani au aparut in zonele rurale si alte locuri neafectate pana acum.In unele tari, unde capacitatea de testare este limitata, numarul de cazuri reflecta o mica proprortie de infectii. Aproximativ jumatate dintre bolnavii raportati au fost vindecati. ...citeste mai departe despre " Numarul infectiilor de coronavirus a trecut de 10 milioane, la nivel global, iar cel al deceselor este de peste 500 de mii " pe Ziare.com