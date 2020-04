Coronavirus: Banca Mondiala este pregatita sa aloce 160 de miliarde de dolari in urmatoarele 15 luni

Consiliul de administratie al BM a aprobat joi "un prim set de operatiuni de ajutoare de urgenta pentru tarile in curs de dezvoltare din intreaga lume", se arata intr-un comunicat in care este mentionat un "prim set de proiecte, in valoare de 1.9 miliarde de dolari" destinat unui numar de 25 de tari."In cadrul acestei proceduri accelerate, este in curs de pregatire sprijin pentru un alt grup de 40 de tari", a declarat presedintele institutiei David Malpass in timpul unei conferinte telefonice, precizand ca se urmareste "remedierea consecintelor imediate asupra sanatatii" ale pandemiei."Avem deja operatiuni de raspuns in domeniul sanatatii in peste 65 de tari", a afirmat el."Ne straduim sa consolidam capacitatea tarilor in curs de dezvoltare de a raspunde la pandemia COVID-19 si sa scurtam timpul necesar redresarii economice si sociale", a adaugat David Malpass. Totodata, a subliniat necesitatea unei "actiuni de amploare" pentru tarile cele mai sarace, care sunt cele mai vulnerabile si care vor fi "probabil cele mai afectate"."Acestea sufera o dubla presiune, economica si in planul sanatatii", a precizat oficialul BM.Ca raspuns la intreruperile pe scara larga ale lantului de aprovizionare, BM sprijina, de asemenea, tarile sa aiba acces la materiale medicale esentiale "contactand furnizorii in numele guvernelor", a mai informat institutia, care a incurajat si alte state sa acorda sprijin financiar tarilor in curs de dezvoltare."Acest pachet de raspunsuri rapide va salva vieti", a declarat, intr-un comunicat, directorul operational al BM, Axel van Trotsenburg. El a precizat ca operatiunile in aceste tari "vor fi coordonate la nivel global pentru a asigura partajarea rapida a celor mai bune practici, inclusiv abordari pentru consolidarea sistemelor nationale de sanatate".India va fi cel mai mare beneficiar al primei etape de asistenta, cu o facilitate de 1 miliard de dolari, urmata de Pakistan, cu 200 milioane de dolari, si Afganistan cu putin peste 100 milioane de dolari. In afara acestor trei state, BM va oferi ajutor tarilor de pe aproape toate continentele, a mai informat BM.In plus, Corporatia Financiara Internationala (IFC) din cadrul BM, destinata sectorului privat, ofera o finantare de 8 miliarde de dolari "pentru a ajuta companiile private afectate de pandemie si pentru a pastra locurile de munca".