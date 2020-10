"Ne asteapta luni foarte, foarte grele", a atras atentia Merkel, duminica seara, intr-o conferinta cu sefii grupului parlamentar conservator din landuri, dupa cum a relatat luni cotidianul Bild."Lucrurile nu mai pot continua asa", a insistat cancelarul german, care a spus ca, dat fiind ca numarul de cazuri creste constant, ea este de parere ca trebuie sa se renunte cel putin pana in februarie la evenimente de mari dimensiuni, chiar si in spatii exterioare. Totodata, Merkel a pus pe seama calatoriilor din timpul vacantei cresterea numarului de contagieri.Bild a relatat ca, desi Merkel nu s-a referit nicio clipa in mod expres la un al doilea "lockdown", ea si-a exprimat foarte ferm convingerea ca virusul nu poate fi controlat "cu metode simple".Potrivit datelor prezentate luni de Institutul Robert Koch pentru boli infectioase, numarul cazurilor confirmate de coronavirus a crescut cu 8.685 in ultimele 24 de ore, ajungand la un total de 437.866. Douazeci si patru de oameni au decedat de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cifra totala de la inceperea pandemiei fiind de 10.056. ...citeste mai departe despre " Coronavirus: Angela Merkel avertizeaza ca urmeaza luni ''foarte, foarte grele'' pentru Germania " pe Ziare.com