SUA inchid doua consulate de pe teritoriul Rusiei, invocand probleme de siguranta si securitate

Secretarul de stat Mike Pompeo, dupa consultari cu ambasadorul John Sullivan, a decis inchiderea consulatului de la Vladivostok, din Extremul Orient rus, si suspendarea operatiunilor la consulatul de la Ekaterinburg, a comunicat un reprezentant al Departamentului de Stat, intr-un email trimis Reuters sambata.Decizia, care este parte a "eforturilor in desfasurare de a garanta functionarea in siguranta a misiunii diplomatice a Statelor Unite in Federatia Rusa", nu afecteaza consulatele Rusiei in SUA, mentioneaza comunicatul, fara a oferi alte detalii.Intrebata in aceasta saptamana despre informatiile din presa rusa cu privire la posibila inchidere a doua consulate, ambasada SUA la Moscova a transmis ca a suspendat operatiunile la consulatul din Vladivostok si a redus operatiunile la Ekaterinburg in martie din cauza pandemiei.La randul sau, CNN a anuntat, citand o scrisoare adresata Congresului de Departamentul de Stat la 10 decembrie, ca SUA vor inchide consulatul de la Vladivostok si vor suspenda activitatile celui de la Ekaterinburg.Potrivit CNN, preluat de France Presse, decizia a fost luata "ca raspuns la problemele permanente de personal ale misiunii americane in Rusia in urma plafonarii impuse de Rusia in 2017 misiunii americane si a impasului care rezulta de aici cu Rusia in ce priveste vizele diplomatice".Zece diplomati americani afectati consulatelor vor fi transferati la ambasada de la Moscova, iar 33 de angajati locali isi vor pierde locurile de munca, afirma CNN.Ambasada de la Moscova va ramane, asadar, singura reprezentanta diplomatica a Statelor Unite in Rusia."Nicio actiune nu este prevazuta in privinta consulatelor Rusiei in Statele Unite", potrivit scrisorii citate de CNN.Rusia inchisese consulatul american la Sankt-Petersburg in martie 2018, dupa masuri identice luate de Washington in urma otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal.Relatiile dintre SUA si Rusia sunt tensionate din cauza unor probleme mergand de la conflictele din Siria si Ucraina, pana la acuzatiile de amestec al Rusiei in politica americana, negat de Moscova.Hackeri despre care se crede ca lucreaza pentru Rusia sunt acuzati de atacuri masive impotriva unor a ...citeste mai departe despre " SUA inchid doua consulate de pe teritoriul Rusiei, invocand probleme de siguranta si securitate " pe Ziare.com