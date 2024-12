Conflictul din Siria se agraveaza: Opozitia va forma guvern pentru "teritoriile libere"

Opozitia siriana va forma un guvern pentru administrarea teritoriilor aflate sub controlul insurgentilor, anunta Walid al-Bonni, purtatorul de cuvant al Coalitiei Nationale a Opozitiei, citat de AFP.

"Ne-am pus de acord privind necesitatea formarii unui guvern pentru administrarea teritoriilor eliberate", a spus el.

Coalitia opozitiei se va reuni pe 2 martie pentru a decide in legatura cu membrii acestui cabinet. Reuniunea va avea loc la Istanbul.

Bonni a exprimat speranta ca viitorul guvern va avea sediul in Siria, in teritorii aflate sub controlul insurgentilor.

Siria se confrunta de doi ani cu un conflict civil soldat cu cel putin 70.000 de morti.

