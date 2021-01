Masura este valabila pana in 1 martie. De asemenea, pe langa obligatia de prezentare la intrarea pe teritoriul Regatului Belgiei a unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, persoanele nerezidente in Regatul Belgiei au obligatia de a se testa atat la intrarea pe teritoriul belgian (un test PCR sau un test antigen rapid), cat si in cea de-a saptea zi de carantina (perioada masurii carantinei fiind modificata la 10 zile).Cat se sta in carantinaAstfel, masura carantinei poate fi redusa la minimum sapte zile, cu conditia obtinerii unui rezultat negativ al testului efectuat, cel mai devreme, in a saptea zi de la inceputul perioadei de carantina.Autoritatile belgiene au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Belgiei, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri intra in vigoare incepand de miercuri, 27 ianuarie 2021. Astfel, in perioada 27 ianuarie - 1 martie 2021, sunt permise calatoriile spre Regatul Belgiei doar pentru scopuri esentiale.Citeste si:VIDEO Senatoarea AUR Diana Sosoaca a plecat din studioul Antena 3 dupa un schimb dur de replici cu Mihai Gadea: "Se vede ca sunteti abuzata"Pensia de stat va fi 32% din ultimul salariu doar in anumite conditiiToate pensiile vor fi recalculate. Anuntul facut de ministrul Muncii, Raluca TurcanVIDEO Podul de peste Dunare de la Braila: inginerii se pregatesc pentru suspendarea celor 81.000 de kilometri de cabluriVIDEO Povestea copilului crescut intr-un orfelinat al groazei si ajuns director de scoala: "Am luat ce e mai bun de la oameni" ...citeste mai departe despre " S-au schimbat conditiile de intrare pe teritoriul Belgiei incepand de miercuri. Motivele pentru care poti intra in tara " pe Ziare.com