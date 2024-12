Comisia Europeana (CE) a prezentat, miercuri, un "plan de actiune" menit sa stimuleze cercetarea in domeniul apararii si folosirea in comun a echipamentelor militare ale statelor UE.

Principala masura a planului o constituie crearea "unui fond european pentru aparare", care va avea doua componente. Prima are in vedere finantarea unor programe de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor militare, iar cea de-a doua va lua forma unui instrument financiar care va permite statelor membre sa achizitioneze in comun echipamente militare, cum ar fi drone sau elicoptere, transmite AFP.

"Lipsa cooperarii intre statele membre in domeniul securitatii si apararii are un cost anual cuprins intre 25 si 100 de miliarde de euro", precizeaza CE in comunicatul ce prezinta aceasta initiativa.

Pentru cercetarea in sectorul militar, CE intentioneaza sa mobilizeze circa 90 de milioane de euro pe an pana in anul 2020, dorinta executivului comunitar fiind ca ulterior sa se ajunga la 500 de milioane de... citeste mai departe despre "Comisia Europeana vrea un fond comun pentru apararea UE, din care sa se cumpere arme de 5 miliarde de euro pe an" pe Ziare.com

