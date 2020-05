In cadrul acestor previziuni in vederea unei relansari a turismului si divertismentului - in pofida pandemiei COVID-19 -, Comisia le recomanda statelor membre UE sa tina cont de consideratii personale si sa permita unor persoane sa-si viziteze familia sau rudele care locuiesc in alt stat UE.Pe de alta parte, Europa isi continua timid iesirea din izolarea impusa din cauza pandemiei noului coronavirus - care s-a soldat cu peste 290.000 de morti in lume -, iar bilanturile incep sa creasca din nou in mai multe tari si par mult subestimate in altele, relateaza AFP.CE se pregateste sa prezinte, miercuri, recomandari in vederea salvarii sezonului estival in sectorul turistic, afectat dur de criza COVID-19, indemnand tarile sa redeschida in mod treptat frontierele interne pe care le-au inchis.Potrivit unui document citat de AFP, Comisia insista asupra faptului ca aceasta redeschidere este necesar sa aiba loc in mod "concertat", "cat mai armonios posibil" si "nediscriminatoriu". Austria si Germania prevad deja sa restabileasca - incepand de la 15 iunie - libera circulatie la frontiera comuna, inchisa de la jumatatea lui martie.O relaxare a conditiilor trecerii frontierei intre cele doua tari urmeaza sa intre in vigoare inca de la 15 mai. Franta si Spania si-au relaxat si mai mult masurile de izolare a populatiei, dupa saptamani de izolare.Cum va arata relaxarea in Spania si Franta: Se redeschid muzeele, restaurantele, teatrele, dar nu la capacitate maximaO parte a scolilor franceze s-a deschis sau este pe cale sa o faca, iar plaje de pe litoral urmeaza sa fie redeschise in acest weekend promenadei sau sportului.In Spania, multi oameni se bucura de o intoarcere in baruri - cu masuri de igiena stricte. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana vrea sa tina inchisa UE pana la 15 iunie: Fara deplasari neesentiale! " pe Ziare.com