Comisia Europeana va prezenta pe 23 septembrie primele rapoarte anuale pentru fiecare stat UE in baza mecanismului privind statul de drept

Ea a facut aceasta afirmatie in cadrul unei dezbateri din Comisia Libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European, care a avut ca tema Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Romania si Bulgaria , relateaza BTA.Ea a notat ca respectarea statului de drept are un impact major asupra activitatii investitorilor si a starii economiei si ca se asteapta ca acest criteriu sa fie legat de finantarea prin Fondul UE pentru relansare.Jourova a spus ca Comisia Europeana a urmarit cu atentie situatia politica si protestele din Bulgaria si ca a considerat mereu ca demonstratiile pasnice sunt un drept fundamental in toate tarile democratice. Ea a subliniat ca reactia organismelor de aplicare a legii la aceste proteste ar trebuie sa fie proportionata."Protestele pasnice arata cat de multa importanta ataseaza cetatenii unei justitii independente si eficiente si bunei guvernari", a mai spus Jourova.In ceea ce priveste libertatea presei si libertatea de expresie, Jourova a spus ca raportul privind Bulgaria nu este pozitiv si ca a observat un trend negativ in multe alte state membre.Raspunzand unor apeluri ale eurodeputatilor ca executivul comunitar sa ia o pozitie fata de situatia curenta din Bulgaria, Vera Jourova a spus ca Comisia Europeana nu este un arbitru al situatiei politice din Bulgaria si ca exista o linie subtire intre rolul unui stat si cel al Comisiei, care trebuie respectata.Citeste si: Vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova: "Salutam angajamentul politic actual al Romaniei pentru indeplinirea recomandarilor MCV"