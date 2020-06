Comisia Europeana promite 300 de milioane de euro in favoarea aliantei pentru vaccinuri

Aceasta suma va contribui la imunizarea a 300 de milioane de copii din intreaga lume si va finanta constituirea de rezerve de vaccinuri utile in cazul epidemiilor de boli infectioase. Summit -ul mondial privind vaccinarea organizat joi de Gavi, alianta pentru vaccinuri, reprezinta un jalon important in eforturile de consolidare a sistemelor de sanatate si a capacitatilor de imunizare ale celor mai vulnerabile tari din lume. Este o etapa esentiala in vederea atingerii obiectivelor urmarite de Raspunsul mondial la criza provocata de coronavirus:Cu ocazia evenimentului de strangere de donatii organizat in cadrul Raspunsului mondial la criza provocata de coronavirus, care a avut loc la 4 mai si printre organizatorii caruia s-a numarat si Comisia Europeana, s-au strans in favoarea Gavi, alianta pentru vaccinuri, peste 1,5 miliarde euro, inclusiv 488 de milioane de euro destinate punerii la dispozitia populatiei a unui vaccin impotriva COVID-19, de indata ce acesta va fi disponibil.Cele 300 de milioane de euro promise acum de Comisie reprezinta mai mult decat contributia sa totala de pana acum in favoarea Gavi. Finantarea va contribui la:- vaccinarea a 300 de milioane de copii si salvarea a pana la 8 milioane de vieti;- asigurarea tranzitiei reusite a anumitor tari catre autofinantare;- strangerea prin efect de levier a unei sume de 3,6 miliarde de dolari prin cofinantare nationala si prin programe de vaccinare autofinantate;- distribuirea in 55 de tari a peste 3,2 miliarde de doze de vaccinuri care pot salva vieti omenesti.De asemenea:- se vor facilita 1,4 miliarde de contacte intre familii si serviciile de sanatate prin intermediul programelor de vaccinare;- va fi prevenita reaparitiei poliomielitei in lume prin desfasurarea unor programe de vaccinare de rutina cu vaccinul poliomielitic inactivat in colaborare cu Initiativa mondiala de eradicare a poliomielitei si va fi finantata constituirea unor rezerve de vaccinuri destinate utilizarii de urgenta pentru a opri raspandirea unor epidemii periculoase.Suma promisa joi se bazeaza pe ipoteza ca noul cadru financiar multianual al UE , in special Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala (IVCDCI), din care ar proveni fondurile promise Gavi, alianta pentru ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana promite 300 de milioane de euro in favoarea aliantei pentru vaccinuri " pe Ziare.com