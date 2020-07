Comisia Europeana, notificari catre Romania si Spania pentru a gestiona retelele Natura 2000 si obligatiile conform Directivei Habitate

Conform Directivei, statelor membre li se solicita sa propuna situri de importanta comunitara (SCI) care sunt apoi adaugate listelor biogeografice ale UE . In sase ani de la anuntarea propunerilor, statele membre trebuie sa stabileasca obiective de conservare si masuri pentru a mentine sau restabili speciile protejate si habitatele intr-o stare de conservare favorabila, desemnand siturile de importanta comunitara ca zone speciale de conservare (SAC).Acestea sunt cerintele cheie pentru a proteja biodiversitate in intreaga UE. Pana acum Romania nu a desemnat zone speciale de conservare si, in mod persistent si general, a esuat in stabilirea unor obiective de conservare detaliate locale specifice.In cazul Spaniei, Comisia Europeana cere tarii sa finalizeze desemnarea zonelor speciale de conservare a tuturor siturilor de importanta comunitara din regiunile mediterana, alpina si atlantica, si sa adopte obiective de conservare detaliate locale specifice si masuri pentru aceste zone speciale de conservare.Termenul limita pentru finalizarea masurilor pentru cele 1.278 de situri din regiunile mediterana, alpina si atlantica a expirat de mult. Prin urmare, Comisia Europeana a emis in 2015 o scrisoare de punere in intarziere. Pana acum, Spania inca nu a reusit sa desemneze 345 de situri ca zone speciale de conservare mai mult de un sfert din cele 1.278 de situri de interes comunitar.In plus, Executivul comunitar considera ca la nivel central si regional in Spania nu s-a reusit stabilirea unor obiective de conservare suficient de detaliate si cuantificate, precum si masurile necesare pentru conservare.Prin urmare, Comisia Europeana a decis sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere, acordandu-i trei luni pentru a remedia situatia, si sa trimita Spaniei o scrisoare suplimentara de punere in intarziere, care are de asemenea trei luni la dispozitie pentru a remedia problema. In caz contrar, CE va trimite un aviz motivat. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana, notificari catre Romania si Spania pentru a gestiona retelele Natura 2000 si obligatiile conform Directivei Habitate " pe Ziare.com