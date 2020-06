Comisia Europeana lanseaza o consultare publica in scopul revizuirii Regulamentului privind serviciile de roaming

Incepand din iunie 2017, acest Regulament a eliminat tarifele de roaming pentru calatorii din UE si din Islanda, Liechtenstein si Norvegia . De atunci, de serviciile de roaming la preturile de pe piata nationala ("Roam like at home"), una dintre cele mai emblematice realizari ale pietei unice a UE, au beneficiat milioane de calatori din UE."Folosirea serviciilor de roaming, fara teama de facturi costisitoare neprevazute la intoarcerea din vacanta sau dintr-o calatorie de afaceri in strainatate, este acum ceva normal pentru europeni. Consumul este in crestere, iar cererea de servicii mobile arata ca 'roamingul la tarife nationale' s-a transformat intr-un obicei", a declarat vicepresedinta Comisiei Europene, Margrethe Vestager."In vara anului 2019, europenii au utilizat de saptesprezece ori mai multe date in roaming decat inainte de eliminarea suprataxelor pentru serviciile de roaming. Roamingul fara suprataxe le permite milioanelor de cetateni ai UE sa ramana conectati atunci cand calatoresc in strainatate. Calatoriile de afaceri si munca la distanta sunt mai accesibile, ceea ce aduce beneficii in special IMM-urilor. Comisia depune eforturi pentru a se asigura ca europenii pot continua sa se bazeze pe avantajele serviciilor de roaming fara taxe suplimentare in UE", a declarat la randul sau comisarul pentru piata interna, Thierry Breton.Intrucat prevederile actuale expira in iunie 2022, Comisia preconizeaza ca va trebui sa propuna un nou regulament pentru ca europenii sa continue sa beneficieze de aceste avantaje si, prin urmare, va revizui si va prelungi Regulamentul privind serviciile de roaming. Odata cu lansarea consultarii publice, acest proces s-a pus in miscare.Desi obiectivul pe termen lung ar fi acela de a garanta serviciile de roaming la preturile de pe piata nationala fara reglementarea pietei, pe termen mediu anumite masuri legislative continua sa fie necesare. Consultarea se va desfasura timp de 12 saptamani. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana lanseaza o consultare publica in scopul revizuirii Regulamentului privind serviciile de roaming " pe Ziare.com