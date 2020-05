In pofida primelor relaxari ale masurilor de lupta impotriva pandemiei de COVID-19 in cadrul blocului comunitar, "situatia ramane fragila atat in Europa cat si in lume", se mentioneaza intr-un comunicat al executivului comunitar, citat de DPA si AFP.Toate statele UE, cu exceptia Irlandei, au convenit la jumatatea lui martie sa opreasca calatoriile neesentiale catre Uniunea Europeana pentru a incetini propagarea virusului.Statele asociate din Spatiul Economic European, Elvetia Norvegia , Liechtenstein si Islanda au fost si ele de acord cu masura.Interdictia de intrare, care are un numar de scutiri pentru medici si cetateni ai UE, a fost deja extinsa cu o luna si urma sa expire pe 15 mai.Fiecare tara poate decide daca va continua sau nu sa implementeze restrictiile. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana cere ca frontierele externe ale UE sa ramana inchise pana pe 15 iunie " pe Ziare.com