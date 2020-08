Comisia Europeana aproba schema de ajutor in valoare de 935 milioane de euro introdusa de Romania pentru a sustine companiile afectate de pandemie

Acest suport va lua forma unor granturi directe pentru capital de lucru si investitii productive si va fi cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala.Masura va fi accesibila IMM-urilor active in anumite sectoare si unor mari companii care au legaturi cu IMM-urile eligibile, care au fost afectate negativ de pandemia de coronavirus. Obiectivul masurii este sa furnizeze lichiditate pentru aceste companii, ceea ce le permite sa isi continue activitatile, sa demareze investitii si sa mentina locurile de munca.Comisia Europeana a descoperit ca schema Romaniei este in linie cu conditiile prevazute in cadrul temporar: granturile directe nu vor depasi 100.000 de euro pentru fiecare companie care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, 120.000 de euro pentru fiecare companie activa in sectoarele pescuitului si acvaculturii si 800.000 de euro pentru fiecare companie activa in toate celelalte sectoare. De asemenea schema va functiona pana la data de 31 decembrie 2020."Comisia a ajuns la concluzia ca aceasta masura este necesara, adecvata si proportionata pentru a remedia un prejudiciu serios aparut in economia unui stat membru, in linie cu Articolul 107 (3)(b) din Tratatul de Functionare a Uniuni Europene si conditiile prevazute in cadrul temporar pentru sprijinirea economiei in contextul epidemiei de COVID-19," a informat Executivul comunitar.La inceputul lunii aprilie, Guvernul de la Bucuresti a aprobat Ordonanta de Urgenta privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID - 19, precum si pentru modificarea si completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM Invest Romania.Ministerul Finantelor Publice a precizat atunci ca va acoperi prin granturi 100% din dobanzile, comisioanele de administrare si risc pentru liniile de credit/capital de lucru, precum si pentru creditele de investitii.Ajutorul nu poate depasi 120.000 de euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana aproba schema de ajutor in valoare de 935 milioane de euro introdusa de Romania pentru a sustine companiile afectate de pandemie " pe Ziare.com