Comisia Europeana anunta semnarea primului contract cu AstraZeneca, pentru achizitionarea a 300 de milioane de doze impotriva COVID-19, pentru toate statele membre UE

Este vorba de o cantitate de 300 de milioane de doze de vaccin, cu optiunea de a achizitiona suplimentar inca 100 de milioane de doze, care sa fie distribuite proportional cu populatia."Ieri, 27 august, primul contract pe care Comisia Europeana l-a negociat in numele statelor membre ale UE cu o companie farmaceutica a intrat in vigoare in urma semnarii sale oficiale de catre AstraZeneca si de catre Comisie. Contractul va permite achizitionarea unui vaccin impotriva Covid-19 pentru toate statele membre ale UE, precum si donarea catre tarile cu venituri mici si medii sau redirectionarea catre alte tari europene. Prin intermediul contractului, toate statele membre vor fi in masura sa achizitioneze 300 de milioane de doze de vaccin produs de AstraZeneca, cu optiunea de a achizitiona suplimentar inca 100 de milioane de doze, care sa fie distribuite proportional cu populatia", a informat CE.Comisia continua discutiile privind incheierea unor acorduri similare cu alti producatori de vaccinuri si a incheiat cu succes discutii preliminare cu Sanofi-GSK la 31 iulie, cu Johnson&Johnson la 13 august, cu CureVac la 18 august si cu Moderna la 24 august."Comisia lucreaza non-stop pentru a pune la dispozitia cetatenilor UE un vaccin sigur si eficace impotriva Covid-19 cat mai rapid posibil. Intrarea in vigoare a contractului cu AstraZeneca este un pas important in acest sens. Astept cu nerabdare sa imbogatesc portofoliul nostru de potentiale vaccinuri datorita contractelor cu alte companii farmaceutice si colaborarii cu parteneri internationali pentru un acces universal si echitabil la vaccinare", spune Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene.AstraZeneca si Universitatea din Oxford si-au unit fortele pentru a crea si a distribui potentialul vaccin recombinant al universitatii, bazat pe un adenovirus, vizand prevenirea infectiei COVID-19."Negocierile noastre au acum rezultate clare: un prim contract semnat prin care se concretizeaza angajamentul nostru de a asigura un portofoliu diversificat de vaccinuri pentru a proteja sanatatea cetatenilor nostri. Semnarea de astazi - care a fost posibila datorita activitatilor prealabile importante de